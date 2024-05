L’Inter ha l’asso nella manica per Bento: promessa per l’estate

L’Inter è a caccia del portiere del futuro, da alternare con Sommer nella prossima stagione, prima di prendere definitivamente le chiavi dei pali nerazzurri. E il nome è uno solo: Bento Matheus Krepski dell’Athletico Paranaense. L’operazione è in piedi dalla scorsa estate e ora i nerazzzurri vogliono capitalizzare.

D’altronde, come scrive il Corriere dello Sport, il classe 1999 non vedrebbe l’ora di unirsi alla rosa di Inzaghi e l’Inter è pronta a puntare sulla volontà del giocatore per convincere il club brasiliano, magari abbassando con qualche bonus strategico la cifra da 20 milioni che sembra necessaria.

Non solo, l’Inter ha un altro asso nella manica per chiudere l’operazione in modo vincente: la promessa fatta dai dirigenti dell’Athletico Paranaense, quando il trasferimento di Bento fu bloccato e rimandato, a patto di non avere ostacoli nel momento in cui lo stesso giocatore avesse espresso il desiderio di partire. I dirigenti nerazzurri sono pronti a riscuotere.