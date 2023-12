L’Inter ‘sacrifica’ Bisseck a gennaio: scambio di prestiti in Serie A

Dopo aver dato delle buonissime risposte nelle ultime due partite giocate dal primo minuto, rispettivamente contro Benfica e Udinese, Yann Bisseck è tornato ad essere uno dei nomi caldi sul mercato dell’Inter.

Il giovane difensore tedesco, com’era lecito aspettarsi al suo arrivo la scorsa estate, non ha goduto sin qui di grande minutaggio, nonostante le ottime prestazioni affidate al campo quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi. Se è vero che l’Inter rimane fiduciosa delle potenzialità future del classe 2000, allo stesso tempo potrebbe aprire ad una cessione in prestito già a gennaio.

Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, avrebbe infatti iniziato a monitorare un esterno destro in Serie A per far fronte ai continui acciacchi di Juan Cuadrado e all’infortunio recente di Denzel Dumfries. Stiamo parlando di Jeremy Toljan, terzino tedesco di origini statunitensi di proprietà del Sassuolo.

Il club nerazzurro vorrebbe anticipare l’operazione già a gennaio, proponendo ai neroverdi un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. In cambio, però, il Sassuolo avrebbe richiesto uno scambio di prestiti con il giovane Bisseck, mantenendo invariati i contorni della trattiva.

L’opinione di Passione Inter

Viste le ultime due prestazioni di Bisseck tra Champions League e campionato, un prestito a gennaio potrebbe effettivamente essere una buona idea per consentire al ragazzo di completare la crescita altrove con più minuti sulle gambe. Allo stesso tempo, però, il centrale tedesco ha dimostrato di poterci stare ampiamente nelle rotazioni nerazzurre, sebbene la poca esperienza nel campionato italiano. Inoltre, uno scambio di prestiti con Toljan, andrebbe sì ad aggiungere un’alternativa preziosa sulla corsia di destra, togliendo però una pedina numericamente importante tra i centrali a disposizione di Inzaghi.