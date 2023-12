L’Inter sfida l’Arabia: offerto un triennale per convincere il BOMBER

E’ partita la sfida a distanza tra l’Inter e l’Arabia Saudita. Il club nerazzurro, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire un obiettivo sul quale lavora da mesi e che cerca di chiudere il prima possibile per la prossima estate.

Stiamo parlando di Mehdi Taremi, centravanti che durante lo scorso mercato è stato vicinissimo al Milan, ma su cui l’Inter ha fatto grandi progressi per averlo a parametro zero nel giugno 2024 quando scadrà il suo contratto con il Porto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe già offerto al suo entourage un triennale da 3,5 milioni di euro, incassando subito la preferenza dell’attaccante.

Solamente due fattori potrebbero rovinare il rettilineo finale ai nerazzurri prima del tanto atteso traguardo. Il primo riguarda l’Arabia Saudita, primo concorrente sul mercato. In questo senso, però, l’Inter punta tutto sulle ambizioni dell’iraniano, desideroso di intraprendere un’esperienza ancora di alto livello nel calcio europeo.

Secondo ostacolo, infine, rappresentato dal mercato di gennaio. Se è vero che l’Inter si sente nettamente in pole position per averlo gratis in estate, allo stesso tempo il Porto a fronte di una proposta da circa 15 milioni di euro preferirebbe venderlo subito anziché perderlo a zero sei mesi più tardi. Ad oggi non sono ancora pervenute offerte ufficiali, ma la minaccia in una finestra tanto imprevedibile come quella di gennaio sta sempre dietro l’angolo.