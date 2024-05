L’Inter va oltre Oaktree: trattativa per uno dei migliori talenti in Europa

Nelle ore in cui si sta per consumare il passaggio di proprietà dell’Inter da Suning ad Oaktree, il mercato dei nerazzurri non può comunque permettersi brusche frenate. Se per le operazioni più importanti come Gudmundsson e Bento inevitabilmente bisognerà attendere qualche settimana, all’interno del club si continua a lavorare soprattutto sui giovani.

Per questa ragione, come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter è in trattativa con il Domzale per uno dei migliori talenti in circolazione in Europa. Inserito dal The Guardian come uno dei principali prospetti nati nel 2006, Luka Topalovic è entrato nel mirino del club nerazzurro.

Operazione imbastita con la società slovena dopo la vittoria della seconda stella, ma che potrà accendersi una volta definito il passaggio di proprietà. Il trequartista sloveno, quotato 500mila euro su Transfermarkt, arriverebbe come colpo in prospettiva.