Dall’Inghilterra – Incertezza sul futuro di Messi, ma il Manchester City si defila

Pep Guardiola e Lionel Messi: una coppia affiatata, collaudata, che ha fatto la storia (recente e non) del Barcellona. Quando in estate era scoppiata la bomba attorno alla Pulce, si parlava con insistenza di un suo futuro a Manchester, sponda City, dove avrebbe potuto riabbracciare il suo ex allenatore. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, però, i Citizens si sarebbero defilati.

Accostato suggestivamente anche all’Inter, Leo Messi continua ad essere avvolto da una nube di incertezze sul suo futuro, specialmente dopo le dimissioni da parte di Bartomeu. L’operazione per ingaggiare il 10 del Barcellona è decisamente complessa, sia per l’età avanzata del giocatore che per l’ingaggio faraonico percepito dal fuoriclasse argentino.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<