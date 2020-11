Lampard su Giroud: “Voglio che rimanga, discuteremo del suo futuro”

Olivier Giroud, uno dei nomi più chiacchierati come vice-Lukaku in casa Inter, si trova a metà strada tra una permanenza in casa Chelsea ed una partenza per ottenere più minuti nelle gambe in vista dell’Europeo, secondo il consiglio del CT della Francia Didier Deschamps. Ora, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Rennes, Frank Lampard ha parlato del suo numero 12.

Ecco, dunque, le parole del tecnico dei Blues: “Ho dei progetti per Olivier, è molto importante per la nostra squadra. Ha giocato parecchie partite la scorsa stagione. Ha giocato da titolare, vuole giocare di più ma è un membro molto importante della squadra e voglio che rimanga. Ho un rapporto forte con lui e voglio che rimanga. Ma se la pensa diversamente, ne dovremo discutere“.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<