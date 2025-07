Un undici con età media sotto ai 25: l’Inter rinfresca la rosa

In questo 2025 uno dei principali intenti di Oaktree per la prima squadra dell’Inter è quello di cercare di ringiovanire la rosa visto che nell’ultima stagione con Simone Inzaghi in panchina, i nerazzurri avevano uno degli organici più “anziani” di tutta la Serie A e anche in Europa tra le squadre di Champions League.

Con gli innesti di alcuni giovani che sono arrivati come Petar Sucic, Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny e il rientrante dal prestito Francesco Pio Esposito, però adesso l’Inter è riuscita ad abbassare l’età media della sua rosa. Ci sono anche stati gli addii di giocatori over-30 come Correa e Arnautovic, ma potrebbero non essere gli unici.

Grazie a questi movimenti, il Corriere dello Sport oggi ha rilanciato un possibile undici che il tecnico Cristian Chivu può mandare in campo in Serie A con un’età media di appena 24,6 anni. La formazione è la seguente: J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Barella, Zalewski; Bonny, Esposito.