Dall’Inghilterra: il Tottenham prova ad anticipare l’Inter

Uno degli ostacoli principali per i grandi club in sede di mercato è da sempre quello della concorrenza da parte delle altre società, sia dello stesso Paese che da paesi nazioni straniere. In questo momento l’Inter ha alcuni nomi di mercato che ha segnato nella lista obiettivi e su alcuni di questi però ci sono altri club.

Secondo una voce di mercato proveniente dall’Inghilterra, il Tottenham avrebbe messo nel mirino un calciatore che piace da tempo anche ai nerazzurri. Si tratta di Koni De Winter, difensore centrale del Genoa che l’Inter tiene sotto osservazione come possibile giovane alternativa a Giovanni Leoni del Parma.

Il rumours di mercato viene rilanciato dal media britannico TeamTalk che spiega come il club di Londra abbia intenzione di provare a trattare con il Genoa per un’intesa economica sul cartellino di De Winter. La società ligure chiede una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro per lasciar partire il giovane centrale belga.