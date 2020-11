Di Canio tuona: “Lukaku non è un top. Hakimi? Conte non lo sfrutta a dovere”

Paolo Di Canio, ex attaccante ed oggi opinionista a Sky Sport, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club dell’Inter di Antonio Conte, commentando la vittoria dei nerazzurri per 4-2 sul Torino. In particolare, Di Canio ha criticato l’utilizzo di Achraf Hakimi e di Christian Eriksen. Inoltre, ha parlato anche del valore di Romelu Lukaku.

In primis, su Lukaku: “Lukaku? Con lui non parti 1-0, non lo metti con Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Ci sono i top e i bravi, e lui è molto bravo. Farà quello che sa fare, ma lo voglio vedere nelle partite importanti. Si tratta di un giocatore concreto, funzionale alla squadra“. Poi, si concentra su Hakimi: “Se lo fai correre in avanti diventa devastante, ma devi creargli dei meccanismi giusti. Se invece riceve palla spalle alla porta si appoggia indietro e questo non può essere possibile. Nel Dortmund scambiava con trequartisti tecnici, partiva da dietro e andava a fare assist o gol. Qui riceve palla molto più in alto e gli chiedono di fare il Lichtsteiner, ma Hakimi è un calciatore più raffinato“.

Infine, parla anche di Eriksen: “Parlate di Eriksen: ma ve lo ricordate con chi giocava Eriksen? Kane, Dele Alli, palle dalla trequarti per l’inserimento, scambi nello stretto. E Kane è unico in questo. Lukaku è diverso, vuole palla addosso, il che non esalta Eriksen”.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<