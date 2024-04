L’Inter fissa il prezzo per Carboni. CdS: “Tesoretto da reinvestire”

Valentin Carboni si è messo in luce nella sua esperienza in prestito con il Monza, trovando anche il debutto con la nazionale argentina a soli 19 anni. Tuttavia, nonostante l’Inter voglia trattenerlo, non è detto che la sua permanenza a Milano sia poi così scontata.

Come riferisce il Corriere dello Sport, se dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua al suo valore, i nerazzurri potrebbero vacillare. D’altronde, l’addio di Carboni garantirebbe un tesoretto di risorse utili a trattare obiettivi che rischiano di essere altrimenti irraggiungibili. Come, ad esempio, Buongiorno e Gudmundsson.

La cifra che l’Inter accetterebbe? Non meno di 30-35 milioni di euro. Già la scorsa estate, infatti, i nerazzurri hanno respinto la proposta della Fiorentina, che aveva avanzato un’offerta da 20 milioni di euro, ritenuta troppo bassa.

L’opinione di Passione Inter

Valentin Carboni è un giocatore dal talento cristallino e vederlo giocare fa presagire un grande futuro alle porte. Tuttavia, con la situazione attuale dell’Inter, costretta a fare mercato a costo zero, l’addio dell’argentino potrebbe garantire investimenti su giocatori altrettanto di valore, ma con la certezza di poter dare un contributo più nell’immediato.