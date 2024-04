Rinnovo Lautaro in arrivo: “Trovato gran parte dell’accordo”

La permanenza di tutti i pilastri del 20° Scudetto è l’obiettivo principale della dirigenza dell’Inter, nonché la principale richiesta di Simone Inzaghi. in questo senso, uno dei primi traguardi da raggiungere nelle prossime settimane è il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez.

E non dovrebbe mancare troppo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’accordo è stato in gran parte trovato e il nuovo contratto fino al 2029, garantirà al capitano dell’Inter uno stipendio da circa 9 milioni di euro. Il più alto della Serie A e al di sopra della media nerazzurra di questi tempi. D’altronde il rinnovo dell’argentino è strategico per il progetto futuro del club.