L’Inter dà due settimane a Dumfries: l’esterno sogna la Premier

L’Inter vuole chiudere il capitolo Dumfries in tempi brevi, a prescindere dall’esito. Il rinnovo dell’olandese è ancora bloccato, senza segnali rispetto alla proposta di rinnovo dello scorso dicembre, da 4 milioni euro.

I nerazzurri, per, hanno bisogno di una risposta, per muoversi poi sulle eventuali alternative. 15 giorni, il tempo limite fissato dai nerazzurri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. In caso di stallo, per Dumfries sarà addio. L’olandese, d’altra parte, sogna di giocare in Premier League. Era nei piani del Manchester United fino allo scorso gennaio, ma poi i mancuniani non hanno dato ulteriori segnali in questo senso.

L’opinione di Passione Inter

In questa stagione, ma anche nella scorsa, il rendimento di Dumfries ha subito diversi saliscendi, forse legati anche al suo futuro. Fatto sta che Inzaghi gli ha spesso preferito Darmian. Stando così le cose, se dev’esserci un giocatore da cedere per poter avere margini di manovra sul mercato quello può essere proprio l’olandese