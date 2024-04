Parata Scudetto, l’Inter invade Milano: “8 chilometri e oltre 4 ore”

Tutto pronto per la grande festa Scudetto di domenica dell’Inter. I nerazzurri scenderanno in campo alle ore 12.30 per affrontare il Torino, nella 34a giornata di Serie A. Sarà la prima uscita da Camponi d’Italia dopo la vittoria del tricolore nel derby.

La vera festa nerazzurra, però, partirà solo intorno alle 16, quando i due pullman scoperti nerazzurri sarà di 8 chilometri circa, come deciso in Prefettura ieri, e dovrebbe durare circa 4 ore abbondanti. L’andatura, infatti, sarà a passo d’uomo con un bagno di folla che accompagnerà i nerazzurri lungo tutto il percorso, che passerà anche davanti alla sede del club.

L’arrivo in Piazza Duomo, allora, è previsto per le 20, con un dj set sulla Terrazza 21 che attenderà i giocatori. Sarà l’occasione per lo speaker interista, Mirko Mengozzi, per presentare i campioni uno a uno alla folla.