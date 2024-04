Inter-Torino: gli uomini di Juric omaggeranno i Campioni d’Italia

Domenica alle ore 12.30, l’Inter scenderà in campo per la prima gara da Campione d’Italia. A San Siro, i nerazzurri affronteranno il Torino, prima di lasciarsi andare alla parata Scudetto nel pomeriggio. In ogni caso, un appuntamento speciale attenderà gli uomini di Inzaghi anche prima del fischio iniziale.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Juric omaggeranno i nerazzurri, con quello che in Spagna viene chiamato “pasillo de honor”: i nerazzurri entreranno in campo in mezzo a due ali di giocatori del Torino, che li applaudiranno per il traguardo raggiunto.

Un gesto nobile, che l’Inter aveva già avuto il piacere di ricevere nel 2021, quando a omaggiare la vittoria dello Scudetto fu la Sampdoria di Caludio Ranieri.