Sogno Zirkzee, Gazzetta frena: “60 milioni possono non bastare”

La coppia Thuram-Lautaro Martinez e il promesso sposo Taremi non bastano. L’Inter vuole un attacco stellare per affrontare la prossima stagione e sogna un grande colpo da regalare a Inzaghi. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Joshua Zirkzee, che ha sorpassato anche Albert Gudmundsson.

Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, si tratta di un colpo molto ambizioso, che potrebbe richiedere un esborso anche superiore rispetto ai 60 milioni di valutazione fatti dal Bologna. ll motivo? Il Bayern Monaco ha una percentuale del 40% sulla plusvalenza derivante dalla sua cessione. Zirkzee è stato acquistato dai felsinei per 8 milioni di euro.

L’Inter, allora, ha bisogno di risorse economiche importanti per poter sperare nel colpaccio. L’obiettivo è mettere su un tesoretto tramite le cessioni che permetta l’assalto, tenendo conto dell’equilibrio di mercato richiesto dalla società. I nerazzurri non mollano, ma la concorrenza è agguerrita: non solo Milan e Juventus, anche l’Arsenal osserva l’attaccante olandese.

L’opinione di Passione Inter

Zirkzee è senza timori di smentita l’operazione più onerosa che l’Inter ha avuto in mente nelle ultime stagioni. Riuscire a portare a casa uno dei giocatori più ambiti in Serie A sarebbe un segnale di forza importante per il presente e per il futuro, sottolineando la volontà del club di continuare a crescere sul piano sportivo, nonostante le contingenze economiche di cui tenere conto