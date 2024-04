L’Inter ha fretta per Bento: pronto un vertice decisivo

La conferma della volontà dell’Inter di acquistare un nuovo portiere per la prossima stagione, sta nella scelta ormai quasi certa di non riscattare Audero per la prossima. I nerazzurri vogliono puntare su un profilo più giovane e in grado di lottare con Sommer per la maglia da titolare. Il nome prescelto, ci sono pochi dubbi, è quello di Bento dell’Athletico Paranaense.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, sono già in corso i contatti con l’agente del brasiliano e il gradimento sarebbe fuori discussione. Tuttavia, a ostacolare il trasferimento è la valutazione economica di circa 20 milioni di euro.

In ogni caso, i dirigenti interisti vorrebbero capire la fattibilità dell’operazione in tempi brevi ed è probabile un vertice decisivo entro il mese di maggio per provare a formulare l’operazione insieme al club brasiliano.

L’opinione di Passione Inter

Rispetto a un anno fa, quando Ausilio sembrava essere già intenzionato a chiudere per Bento, le quotazioni del portiere verdeoro hanno subito un’ascesa molto rapida, merito anche della convocazione con la Selecao. In ogni caso, la volontà dell’Inter è chiara: il parco portiere ha bisogno di Sommer e di un co-titolare, come si era già pensato di fare la scorsa estate.