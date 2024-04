Festa super per Inzaghi: l’Inter prepara 5 regali di mercato

Smaltita la grande euforia dei festeggiamenti per lo Scudetto, l’Inter e Simone Inzaghi si proietteranno subito sulla prossima stagione, con un vertice tra le parti che servirà a programmare la prossima stagione e, soprattutto, il mercato. E la società sembra pronta a far contenta il proprio tecnico, con ben 5 regali in questo senso.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che fa una panoramica dei piani nerazzurri per i prossimi mesi. In primis, d’accordo con il tecnico, l’Inter cercherà di mantenere l’ossatura portante della rosa. In questo senso vanno i rinnovi in dirittura di arrivo di Lautaro Martinez e Barella, capitano e vice-capitano. Accordo fino al 2029 per entrambi, con il primo che percepirà circa 9 milioni di ingaggio, mentre il centrocampista ne guadagnerà 7 all’anno.

Poi c’è la questione campagna acquisti, e l’Inter vuole intervenire in quasi ogni reparto. In porta serve un co-titolare di Sommer, e Bento è il prescelto per affiancare lo svizzero, con i nerazzurri già in contatto con gli agenti. Un altro innesto, invece, arriverà sulla fascia destra, dove l’addio Dumfries sembra farsi più probabile. Le alternative all’olandese sono: Kayode, Wan-Bissaka e Holm.

Il colpo vero, però, Marotta e Ausilio vogliono piazzarlo in attacco, dove la volontà è di rafforzare il reparto con un altro big oltre a Taremi. Il sogno è Joshua Zirkzee del Bologna. L’operazione, da circa 60 milioni, è ambiziosa e l’Inter sta preparando alcune cessioni in grado di fornire il tesoretto necessario.