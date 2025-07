Svelate le 2 richieste di mercato di Chivu alla proprietà

In questi giorni il mercato in entrata dell’Inter sembra aver subito una frenata perché la società sta dando la precedenza a quelle che possono essere le operazioni in uscita per snellire la rosa e per incassare un bottino utile da reinvestire nei prossimi acquisti. Nel frattempo spuntano alcuni nomi come possibili piste.

Secondo il quotidiano Il Giorno, l’allenatore Cristian Chivu avrebbe chiesto ancora due nuovi acquisti alla società: il primo è un difensore centrale più giovane di quelli che al momento ci sono in rosa (in tal senso occhio al possibile addio di Francesco Acerbi) mentre il secondo è un calciatore offensivo con doti precise.

Il secondo giocatore che l’allenatore rumeno ha chiesto alla società sarebbe un attaccante in grado di saltare l’uomo. L’obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di trovare un elemento che possa giocare in più ruoli, possibilmente anche da trequartista in modo da poter passare ad un modulo tipo il 3-4-1-2 su cui Chivu punta.