Dubbi sul futuro di Acerbi ma una scelta è già stata presa

In casa Inter uno dei temi che andranno risolti al più presto in queste settimane estive di mercato è certamente quello legato al futuro di Francesco Acerbi. Il difensore centrale 37enne è stato uno dei pilastri del ciclo di Simone Inzaghi fino all’ultimo ma in questo momento la sua conferma in nerazzurro con il nuovo corso di Chivu pare in bilico.

Sono parecchie le fonti differenti che in queste ore stanno dando l’esperto difensore ex Lazio sul piede di partenza e c’è sempre la possibilità che l’Inter sfrutti la clausola nel suo contratto per rescindere con un anno di anticipo (pagando una penale). Nel frattempo Acerbi è come i suoi compagni in vacanza ma al rientro dovrà parlare con la società.

Sarà importante infatti che tutte le parti in causa prendano una decisione al più presto perché poi l’Inter dovrà fiondarsi sul suo sostituto: Giovanni Leoni del Parma è il preferito di Chivu. Intanto, Orazio Accomando di Sport Mediaset fa sapere che la pista Al Hilal per Acerbi è tramontata, il club arabo ha scelto di stoppare per motivi anagrafici.