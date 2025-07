L’Equipe ne è certo: “Non solo Inter, 3 club su Donnarumma”

Negli ultimi mesi sono tornate a circolare ciclicamente alcune voci di mercato legate a Gianluigi Donnarumma, portiere in scadenza con il PSG tra meno di un anno. L’estremo difensore nella nazionale italiana è stato protagonista fin qui di una stagione eccezionale e il club parigino vorrebbe infatti offrirgli un rinnovo per tenerlo ancora.

Tra le squadre che vengono accostate a Donnarumma in caso di addio a parametro zero dal PSG c’è però anche l’Inter. Il portiere classe 1999 non si è ancora espresso con precisione sul suo futuro ma in Francia sono certi che verrà definito non appena terminerà il Mondiale per Club, proprio questa sera si gioca la finale contro il Chelsea.

Il quotidiano L’Equipe aggiunge anche che, oltre all’Inter, sono presenti altri tre ricchi e potenti club sulle tracce di Donnarumma e del suo entourage. Si tratta delle due squadre di Manchester, il City e lo United, oltre al Chelsea. Tutti e tre questi blasonati club di Premier League hanno intenzione di cambiare portiere tra ora e l’estate 2026.