Sky – Verso Inter-Real Madrid, le condizioni di Sensi e Benzema: il francese salta la trasferta?

Stefano Sensi e Karim Benzema, con le dovute proporzioni in termini di importanza per la squadra, sono in forte dubbio per Inter-Real Madrid. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, però, il centrocampista italiano ha decisamente più possibilità di essere a disposizione di Conte rispetto a quante ne abbia Benzema nei confronti di Zinedine Zidane.

L’ex centrocampista del Sassuolo è tornato ad allenarsi in gruppo ed insegue una convocazione al volo contro i Blancos in Champions League. L’ex centravanti dell’Olympique Lione, invece, si allena ancora a parte dopo aver saltato la sfida al Villarreal: la sua presenza a San Siro, come quella di Sergio Ramos, sembra essere infattibile.

