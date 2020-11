Ziliani: “Marotta la smetta di scodinzolare da Conte, gli chieda di meritarsi i 12 milioni”. Poi la frase su Eriksen

Alla base del chiacchiericcio a tema Inter, c’è un mondo che si sta dividendo nel dare le colpe o ad Antonio Conte e alla sua presunta incapacità di riuscire a ritagliare un ruolo adatto a Christian Eriksen, o nell’attribuirle a Christian Eriksen e alla sua presunta incapacità di imporsi caratterialmente – ancor prima che tatticamente – nell’Inter di Conte. Non si sa se la verità stia nel mezzo, ma nel frattempo nel mezzo ci sta Paolo Ziliani, giornalista, che sul proprio profilo Twitter sembra assolvere il centrocampista danese e a dare le colpe ad Antonio Conte per non averlo saputo utilizzare e – ed ecco la novità – a Giuseppe Marotta per averlo preso valutandone male il possibile impiego che Conte ne avrebbe fatto.

Ha scritto infatti Ziliani nel suo tweet: “Due cose da dire a Marotta. La prima è che non gliel’ha ordinato il medico di ingaggiare Eriksen, la seconda è che scodinzolare in quel penoso modo dietro Antonio Conte, temendo le sue sbroccate, non è un bello spettacolo. Gli chieda piuttosto di guadagnarseli, quei 12 milioni”, si legge. Un ragionamento, questo, che pare riprendere anche le dichiarazioni dell’ad nerazzurro nel pomeriggio di ieri, che si sono perfettamente allineate con quelle di Conte di sabato, integrandole con l’ipotesi cessione.

