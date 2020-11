San Siro, Scaroni: “Milano avrà lo stadio più bello del mondo, è irrinunciabile. Vi svelo qual è il prossimo passo”

Dalla riqualificazione delle infrastrutture calcistiche passerà buona parte della riqualificazione dell’azienda calcio, questo è certo: dopodiché, quella degli stadi rimane condizione necessaria ma non sufficiente a far tornare il calcio italiano ai livelli di qualche decennio fa, il lavoro abbonda e ce n’è da fare in tutti i settori. Nel frattempo, comunque, il tema del nuovo stadio di San Siro rimane caldo, benché a intermittenza: si attendono, in questo senso, sviluppi rispetto al dialogo che l’Inter, il Milan e il Comune stanno portando avanti (il discorso sulle volumetrie è un cantiere aperto che deve chiudersi prima di poter aprire quelli veri), in attesa, finalmente, di poter poggiare la tanto agognata prima pietra del progetto.

Di questo ha parlato, in un’intervista a Sky Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan: “Io sono impegnatissimo su questo fronte, per me è un tassello fondamentale per il successo del Milan, come dell’Inter e di tutte le squadre di calcio – ha dichiarato – Se non ci mettiamo anche noi ad avere degli stadi moderni come gli inglesi, i tedeschi e anche gli spagnoli, credo sia difficile che la Serie A possa riprendersi quel ruolo che aveva 15 anni fa e che ha visto deteriorarsi un po’ in questo periodo”.

Il presidente rossonero, quindi, annuncia: “Abbiamo presentato la nuova domanda al Comune di Milano che recepisce le osservazioni fatte dalla Giunta, ora dovrà passare dal vaglio degli uffici. Ma sono ottimista, ne parlo con Sindaco e assessori e tutti si rendono conto che fare a Milano lo stadio più bello del mondo sia una cosa irrinunciabile”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<