Inter, in panchina contro il Torino c’era anche Wieser: prima convocazione per il giovane della Primavera

Una domenica pomeriggio con Antonio Conte, novanta minuti di lezione all’università del mondo Inter ma senza pubblico: sarà stata più o meno questa l’esperienza che avrà fatto di San Siro il giovane David Wieser, calciatore nerazzurro classe 2002, che ieri è stato convocato per la gara dell’Inter contro il Torino e che si è accomodato in panchina con gli altri giocatori a disposizione. Si è trattato della prima convocazione in prima squadra per il giocatore della Primavera di Armando Madonna.

Il centrocampista – prelevato dai nerazzurri dal Sudtirol nel 2017 – è un calciatore su cui Conte sta posando gli occhi da più di qualche tempo: durante la pausa per le Nazionali Wieser ha già giocato titolare nell’amichevole contro il Monza, e non è detto che Conte non possa decidere di portarselo dietro anche per ulteriori prossimi appuntamenti in campionato, se le defezioni in rosa dovessero continuare.

