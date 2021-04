Mercato – Inter, Lukaku ha spento sul nascere l’interesse del Barcellona

Ad un passo dalla vittoria del suo primo scudetto da protagonista, visto che l’unico successo in carriera risale ai tempi dell’Anderlecht nel 2009/10 quando ancora era giovanissimo, Romelu Lukaku ha intenzione di rimanere all’Inter per molti anni ancora. La dimostrazione del suo legame coi colori nerazzurri è arrivata nelle ultime settimane a seguito delle voci circolate in merito ad un interesse del Barcellona nei suoi confronti. Stando a quanto scritto questa mattina da Tuttosport, infatti, il belga avrebbe smorzato sul nascere l’accostamento ai blaugrana.

Come ribadito più volte, se l’Inter non avrà una reale esigenza di sacrificare un proprio big sul mercato non vi saranno dubbi sul fatto che Lukaku rimarrà a Milano ancora per molti anni. Il centravanti belga sta evidentemente vivendo il periodo più brillante della propria carriera, stimolato da un allenatore che ha saputo valorizzare le sue caratteristiche fisiche e tecniche come nessuno aveva fatto prima. Poter vincere uno scudetto da leader e protagonista della squadra non farà altro che esaltare questo suo feeling con l’ambiente nerazzurro, sperando di poter raggiungere presto anche le vette più alte d’Europa nei prossimi anni.

