CdS – Barcellona su Lukaku? L’Inter non ci sente: Big Rom non si tocca

Dopo Lautaro Martinez, il Barcellona pensa a Romelu Lukaku. L’indiscrezione di mercato dalla Spagna ha fatto preoccupare gran parte della tifoseria dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non c’è nulla da temere perché l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gigante.

Koeman lo ha già allenato all’Everton, ma per il momento Lukaku non è l’obiettivo numero uno sul taccuino della dirigenza blaugrana. Il belga per Conte e per l’Inter è un elemento fondamentale al centro del progetto tecnico, l’unico forse davvero insostituibile. Un suo sacrificio sul mercato, salvo clamorosi colpi di scena, è da escludere.

