C’è solo l’Inter, per Romelu Lukaku. La voglia di tornare in nerazzurro di Big Rom è forte e ormai è anche piuttosto nota, ma qualora ci fosse stato bisogno di un’ulteriore conferma, ecco che il belga ha lanciato un (nuovo) segnale importante. Secondo Sky Sports UK, il centravanti ha rifiutato un’altra offerta monstre dall’Arabia: no a 50 milioni di sterline all’anno (circa 58 milioni di euro).

E non è la prima volta. Sì, perché Lukaku è corteggiato dall’Al Hilal da qualche settimana e, per l’appunto una decina di giorni fa, aveva già rifiutato un biennale da 25 milioni a stagione. Il club saudita, però, non ha mollato la presa e, anzi, ha deciso di raddoppiare la posta. Ma anche l’aumento insensato dell’offerta non ha fatto cambiare idea a Big Rom. La sua volontà è chiara: vuole tornare all’Inter.

Al momento però l’operazione non è per nulla facile: il Chelsea non sembra più intenzionato ad accettare un prestito e pretende almeno 30 milioni di euro, che i nerazzurri non possono sborsare prima di finalizzare una cessione pesante – vedi Onana o almeno Brozovic – e racimolare il gruzzoletto necessario.

Le carte sul tavolo sono state scoperte, ma adesso per riportare Lukaku a Milano servirà pescare il jolly di mercato.