Luca Marchetti a Radio Deejay: “Nainggolan è parte del progetto: l’Inter non vuole regalarlo”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, nel palinsesto di Radio Deejay, l’esperto di mercato Luca Marchetti, di Sky Sport, ha parlato della situazione di Radja Nainggolan, reduce da un’annata in prestito al Cagliari.

Ecco, dunque, il pensiero di Marchetti sul belga: “Nell’amichevole con la Carrarese, Nainggolan è stato provato in tutti i ruoli. A differenza dell’anno scorso, è parte del progetto Inter: quest’anno non si ha intenzione di regalarlo. L’anno scorso era un anno zero e Conte non voleva alcun tipo di problema. Non posso assicurare la sua permanenza al 100%, ma di certo si punta su di lui“.

