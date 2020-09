Il Barcellona lascia ancora fuori Vidal e Suarez: assenti nel Trofeo Gamper

Il Barcellona scende in campo per il consueto Trofeo Gamper, quest’anno organizzato contro l’Elche, ma Ronald Koeman non perde l’abitudine di questo precampionato: sia Luis Suarez che Arturo Vidal sono stati esclusi non solo dall’undici titolare, ma anche dalla lista dei convocati.

Non si placano, dunque, le voci di mercato sull’ex Liverpool e sull’ex Juventus: se Arturo Vidal sembra sempre più vicino al nerazzurro dopo l’uscita di Diego Godin, per Luis Suarez è stata scongiurata l’ipotesi Juventus. Negli ultimi giorni, inoltre, all’Inter è stato accostato anche l’uruguaiano.

