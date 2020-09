CdS – Suarez-Inter difficile ma la pista non è da scartare. Negli ultimi giorni di mercato…

Dalla Spagna è rimbalzata una clamorosa voce di mercato: Luis Suarez, se non andrà alla Juventus, potrebbe finire all’Inter che è alla ricerca di un attaccante per completare il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, visto l’ingaggio assai elevato del Pistolero rimane una pista complicata ma non da scartare del tutto soprattutto negli ultimi giorni di mercato.

Difficile comunque pensare che Suarez venga utilizzato da qui a fine mercato dal Barcellona come contropartita tecnica per Lautaro Martinez. L’assalto infatti sembra essere rimandato nel 2021.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<