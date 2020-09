Brozovic non è più “Epic”: per Conte ha raggiunto i suoi limiti. Ma rischia di restare il cervello dell’Inter

Marcelo Brozovic è uno dei big che l’Inter è disposta a sacrificare sul mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il croato è stato per oltre un paio d’anni il motore dell’Inter.

Spalletti lo ha rispolverato davanti alla mediana e da lì l’ex Dinamo Zagabria non si è più spostato. Conte gli ha affiancato due mezzali a fianco ma Brozovic non è riuscito mai ad andare oltre i propri limiti.

Molti atteggiamenti rivedibili extra campo non sono poi passati inosservati alla dirigenza. C’è poi l’impressione che Brozovic abbia raggiunto i suoi limiti di prestazione e non possa garantire un ulteriore passo in avanti che servirebbe alla squadra.

Conte lo lascerebbe partire volentieri per avere al suo posto Kanté. Ma attenzione perché se Epic Brozo non parte, e non arriva un sostituto, toccherà puntare ancora sulle sue geometrie.

