Marotta: “Cancelo? Valutiamo scambio. La verità su Frattesi”

Tantissimo calciomercato nelle parole pronunciate dal presidente Beppe Marotta durante il pre-partita di Inter-Bologna. Il numero uno nerazzurro non si è nascosto dinnanzi all’obiettivo Cancelo e alla possibile cessione di Frattesi. Queste le sue parole:

CANCELO – “Questo mercato offre poche opportunità. Abbiamo questo problema con Dumfries che starà lontano per un paio di mesi, vedremo se il mercato offre queste opportunità che possano portare un giocatore con queste caratteristiche che sia all’altezza dei compagni di squadra. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, siamo in una fase interlocutoria”.

FRATTESI – “Offerta Galatasaray? Diciamo che la nostra strategia è di dire che se il calciatore vuole andare via ci si confronta e valuteremo. In questo momento non è in questa situazione e non abbiamo ricevuto proposte ufficiali, ma siamo aperti e nel caso ne parleremo. Asllani? E’ in prestito al Torino, non abbiamo ancora parlato, valuteremo insieme perché è un nostro patrimonio, dobbiamo come minimo rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per rimanere a Torino, dovremo cercare un’altra sistemazione”.

SCAMBIO PER CANCELO – “Cosa manca? Lui ha un contratto molto oneroso, chiaro che è una situazione particolare. Se ipotizziamo un eventuale cambio, sappiamo che sono alla ricerca di un difensore centrale. Vedremo, quando entreremo nella negoziazione nel dettaglio, valuteremo. Tutto questo per cercare di mettere in sicurezza la fascia destra che al momento risente dell’assenza di Dumfries”.