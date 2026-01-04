Inter-Bologna, formazioni UFFICIALI: out Mkhitaryan

Sarà il big match di San Siro di questa sera tra Inter-Bologna a mettere la parola fine sul turno numero 18 del campionato. Una gara che assume un’importanza ancor maggiore dopo le vittorie di Milan e Napoli: la squadra di Chivu, infatti, dovrà necessariamente ottenere i tre punti per operare il controsorpasso e riprendersi la vetta della classifica.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, diciottesima giornata di Serie A: