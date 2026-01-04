4 Gennaio 2026
Inter-Bologna, formazioni UFFICIALI: out Mkhitaryan
Le scelte di Chivu e Italiano
Sarà il big match di San Siro di questa sera tra Inter-Bologna a mettere la parola fine sul turno numero 18 del campionato. Una gara che assume un’importanza ancor maggiore dopo le vittorie di Milan e Napoli: la squadra di Chivu, infatti, dovrà necessariamente ottenere i tre punti per operare il controsorpasso e riprendersi la vetta della classifica.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, diciottesima giornata di Serie A:
4 Gennaio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito.
Ballottaggi
Mkhitaryan-Zielinski 55-45%, Thuram-P. Esposito 70-30%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Darmian, Dumfries, Bonny
diffidati
Nessuno
Bologna 4-2-3-1
Formazione13 – Ravaglia 2 – Holm 14 – Heggem 26 – Lucumì 22 – Lykogiannis Moro 19 – Ferguson 11 – Rowe 21 – Odgaard 28 – Cambiaghi 9 – Castro Vincenzo Italiano
Panchina
25 Pessina, 82 Franceschelli, 4 Pobega, 7 Orsolini, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 20 Zortea, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian.
Ballottaggi
Cambiaghi-Rowe 55-45%, Odgaard-Fabbian 55-45%, Dallinga-Castro 55-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Skorupski, Bernardeschi
diffidati
Miranda, Cambiaghi
Arbitro: Guida
Assistenti: Ceccon – Laudato
Quarto Uomo: Marinelli
Var: Ghersini AVar: Maresca