Torna subito all’Inter: “Ci sta seriamente pensando”
Colpo di scena inatteso
Novità di mercato che riguardano l‘Inter e che potrebbero generare ulteriori grattacapi ai dirigenti nerazzurri nel corso del mercato di gennaio. Da Torino, infatti, emergono voci che fanno riferimento ad una possibile interruzione anticipata del prestito di Asllani. Il centrocampista albanese, passato al Torino la scorsa estate, non sembra aver convinto l’ambiente granata.
Non solo è dunque a rischio l’opzione del riscatto concordata tra i due club al momento del prestito, ma addirittura la società guidata da Urbano Cairo potrebbe decidere dopo il match con il Verona di restituire Asllani all’Inter con sei mesi di anticipo.
Questa l’indiscrezione riportata da Matteo Moretto: “Il Torino sta seriamente considerando l’interruzione anticipata del prestito di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese tornerebbe all’Inter. La decisione finale sarà presa dopo la partita di campionato contro il Verona”.