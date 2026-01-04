Inter-Cancelo senza ultimatum: Acerbi apre all’addio

L’attesa dell’Inter per il ritorno di Joao Cancelo prosegue senza una scadenza precisa, anche se il tempo stringe. Marotta e Ausilio hanno presentato un’offerta al procuratore Jorge Mendes, ma attendono ancora una risposta definitiva dal giocatore portoghese.

Il laterale è ormai fuori dal progetto dell’Al Hilal, escluso sia dalla lista per il campionato che da quella per la Champions League. Il club saudita, che gli garantisce uno stipendio di 15 milioni a stagione, si è detto disponibile a contribuire economicamente per facilitare l’operazione.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i sauditi hanno chiesto in cambio uno scambio di prestiti che coinvolga De Vrij o Acerbi. Quest’ultimo avrebbe già manifestato la sua disponibilità a trasferirsi a Riad. Entrambi i difensori, va ricordato, sono in scadenza di contratto con il club nerazzurro.

Prima di formalizzare l’arrivo di uno dei due centrali interisti, l’Al-Hilal dovrebbe cedere un altro straniero per questioni di lista. Sul fronte Cancelo, il nodo principale resta la preferenza del giocatore per un ritorno al Barcellona. Tuttavia, dopo il grave infortunio di Christensen, i catalani hanno dirottato le proprie attenzioni verso un difensore centrale piuttosto che su un esterno.