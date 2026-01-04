Chi è Guida, l’arbitro di Inter-Bologna che ‘evita’ il Napoli

Dopo l’ottimo successo di settimana scorsa sull’Atalanta, l’Inter è attesa a dare continuità questa sera in un altro big match ad altissima tensione contro il Bologna. I nerazzurri hanno già incontrato in questa stagione la formazione emiliana, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana dello scorso dicembre persa ai rigori dopo il pareggio dei tempi regolamentari.

Ad arbitrare Inter-Bologna sarà l’esperto Marco Guida, alla seconda direzione stagionale con i nerazzurri dopo dopo lo 0-2 in casa del Pisa dello scorso 30 novembre. Il fischietto di Torre Annunziata verrà coadiuvato in campo dagli assistenti Ceccon e Laudato e da Marinelli come IV Ufficiale. Var nelle mani di Ghersini al fianco del vice Maresca.

Quella di questa sera sarà per Guida la 33esima partita in cui arbitrerà l’Inter, considerando tutte le competizioni. I nerazzurri nei 32 precedenti hanno collezionato 16 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Una designazione che ha fatto discutere tra i tifosi interisti per via delle origini del direttore di gara legate a Napoli. Come affermato in passato dallo stesso Guida, sia lui che Maresca hanno per questa ragione deciso di non arbitrare mai il Napoli, impegnato però insieme ai nerazzurri anche quest’anno nella lotta scudetto.