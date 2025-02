Marotta conferma UFFICIALMENTE il piano mercato di Oaktree

La prossima sessione estiva di mercato sarà molto importante per l’Inter che ha intenzione di rinforzare la propria rosa andando anche ad abbassare l’età media dell’organico di cui dispone Simone Inzaghi. Come è noto da tempo, questo è uno dei primi obiettivi della nuova proprietà nerazzurra targata Oaktree.

Questa voce circolava già da un po’ di tempo ma ora è arrivata la conferma definitiva e ufficiale del presidente Beppe Marotta che nella conferenza stampa odierna ha ribadito in maniera ferma questo concetto e ha dunque traccia la linea delle prossime mosse di mercato che faranno i nerazzurri.

“Modificheremo un po’ l’approccio al calciomercato, negli ultimi anni abbiamo fatto pochi investimenti e siamo ricorsi spesso a calciatori svincolati. Adesso vogliamo tornare a fare più investimenti, ma non vuol dire cambiare 12 giocatori”, ha sentenziato il presidente dell’Inter.

Se da un lato i tifosi accolgono con piacere la notizia di maggiori investimenti in termini economici, dall’altro però resta chiara anche la volontà di spendere soprattutto per dei talenti giovani che possano crescere nel tempo e rappresentare quindi un investimento dal quale poter giovare a lungo e non solo nel breve periodo.