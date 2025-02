Cda Inter, tre nuove NOMINE nell’organigramma: ecco chi sono

Si è tenuta oggi l’Assemblea dei soci dell’Inter che ha portato ad alcune novità all’interno del Cda nerazzurro. Al termine di questa assemblea il presidente della società, Beppe Marotta, ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha parlato del presente e del futuro del club oltre che del tema mercato con importanti novità.

All’interno dell’organigramma societario dell’Inter sono entrati oggi a fare parte tre nuovi membri. Si tratta di Claudia D’Arpizio che sarà il nuovo Consigliere Indipendente, di Diego Gigliani ovvero il nuovo Consigliere Indipendente del club e infine di Massimiliano Catanese che ricoprirà il ruolo di Chief of Staff.

Tra i ruoli di spicco viene naturalmente confermato Giuseppe Marotta come Presidente e CEO oltre a Alejandro Cano, figura del mondo Oaktree che è svolge l’incarico di Managing Director and Co-Head of Europe.