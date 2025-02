Adesso è UFFICIALE: pronta la nuova squadra per l’Inter nel 25/26

Nel corso della conferenza stampa odierna il presidente dell’Inter, Beppe Marotta ha confermato ufficialmente e in maniera definitiva che a partire dalla stagione 2025/26 i tifosi nerazzurri potranno tifare una nuova squadra del loro club. Si tratta di una voce che era già circolata molto nei mesi scorsi ma che ora è stata ribadita anche in via ufficiale dalla società.

Al pari di Milan, Atalanta e Juventus anche l’Inter il prossimo anno avrà la sua squadra Under 23 in Serie C e sarà un’occasione preziosa per far crescere tutti i migliori talenti in uscita dal settore giovanile nerazzurro e che sono in uscita dalla Primavera per ragioni anagrafiche: “Stiamo allestendo il modello della Under 23 a cui daremo un naming preciso, presenteremo la domanda in federazione”, ha spiegato Marotta.

Il presidente nerazzurro ha poi anche confermato che l’impianto di gioco individuato è l’U-Power Stadium di Monza mentre per quanto riguarda l’allenatore sono in corso valutazioni: “Credo che a riguardo non ci saranno problemi, quindi anche noi avremo la seconda squadra dalla stagione 2025/26. In linea di massima giocheremo a Monza e la stiamo allestendo insieme ad Ausilio, Baccin, Zanetti ed io, sono in corso le valutazioni sulla rosa, l’organico e l’aspetto tecnico”.