Sette talenti promossi in prima squadra: convocati per Inter-Lazio

A fronte dei numerosi infortuni che si sono registrati negli ultimi giorni, nel match dei quarti di finale di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro alle 21.00, tra i convocati di casa Inter vi sarà una vera e propria invasione di ragazzi provenienti dalla Primavera.

Nell’incontro in gara secca contro la Lazio, infatti, Simone Inzaghi ha deciso di convocare con la prima squadra ben sette calciatori provenienti dalla formazione Under 19. Stiamo parlando di Luka Topalovic, Christos Alexiou, Thomas Berenbruch, Matteo Cocchi e Giacomo De Pieri. A questi vanno aggiunti i due portieri Alessandro Calligaris e Alain Taho, entrambi già presenti in panchina in campionato contro il Genoa per gli infortuni tra i pali di Sommer e Di Gennaro.

Al loro fianco andranno in panchina alcuni big che il tecnico vorrà tenere a riposo dal primo minuto, pensando già allo scontro diretto di sabato con il Napoli. Stando alle ultime, infatti, Acerbi, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Lautaro e Frattesi (non al meglio delle condizioni), non dovrebbero cominciare dall’inizio. E’ dunque alta la possibilità di assistere all’ingresso in campo durante il match di uno dei calciatori della Primavera nerazzurra.