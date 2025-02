L’incredibile bilancio dell’Inter con la coppia Taremi-Arnautovic

Per la quarta volta in questa stagione, Simone Inzaghi questa sera manderà in campo dal primo minuto la coppia d’attacco composta da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Contro la Lazio, nel match dei quarti di finale di Coppa Italia, il reparto avanzato della formazione nerazzurra sarà in totale emergenza a causa di due indisponibilità.

Sia Thuram che Correa sono fuori per infortunio, mentre Lautaro Martinez avrà bisogno di rifiatare dal primo minuto considerato l’elevato minutaggio che gli è stato riservato nell’ultimo periodo. Da qui la scelta per certi versi forzata di fare affidamento su due attaccanti che non hanno convinto tantissimo sino a questo momento, anche a causa dello scarso utilizzo avuto.

Eppure, come sottolineato da Tuttosport, il bilancio stagionale della coppia Taremi-Arnautovic è estremamente positivo. Nei tre soli precedenti in cui i due attaccanti sono partiti dal primo minuto insieme, sono arrivate ben tre vittorie: contro Stella Rossa e Young Boys in Champions League, e con l’Udinese in Coppa Italia.

Vero che il test di questa sera contro la Lazio si preannuncia un po’ più complicato rispetto alle tre partite in cui sono stati schierati l’uno al fianco dell’altro dall’inizio. Ma chissà che il ritorno dal primo della coppia Taremi-Arnautovic non possa portare ancora una volta un risultato positivo, per la gioia di Inzaghi che a questa competizione tiene moltissimo.