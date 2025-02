“Pronta l’offerta per San Siro”: annuncio ufficiale su nuovo stadio Inter

Nonostante il silenzio delle ultime settimane e l’addio del Ceo Corporate Alessandro Antonello, l’Inter ha proseguito a fari spenti il lavoro sul nuovo stadio. Una pratica a cui il fondo Oaktree tiene moltissimo, come evidenziato anche dal presidente Beppe Marotta nel corso della conferenza stampa di ieri a margine dell’Assemblea dei soci.

Come spiegato dal numero uno del club nerazzurro, il principale obiettivo è tornato quello di costruire un nuovo impianto nell’area adiacente all’attuale Meazza, rimanendo dunque a San Siro. Un progetto che l’Inter sta elaborando insieme al Milan, riprendendo l’idea originaria avuta qualche anno fa da entrambi i club. A tal proposito, Marotta ha svelato un primo passo molto importante per le due società.

Questo l’annuncio del presidente: “Lo stadio rappresenta il focus principale per la Proprietà. Senza un impianto dagli standard elevati hai difficoltà a chiudere il gap con le big europee: in termini di ricavi, accoglienza, ospitalità. Oaktree tiene molto a questo perché uno stadio nuovo aumenterebbe il valore dell’azienda. Stiamo lavorando con il Milan affinché l’ubicazione di San Siro sia quella scelta per far proseguire il progetto. Si cercherà di fare un’offerta per l’area attuale di San Siro e di quella adiacente”.