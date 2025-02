L’Inter crede al sogno Nico Paz: “Esiste canale preferenziale”

Reduce dall’ennesima prestazione da grande campione giocata nel successo del Como sul Napoli, Nico Paz continua a strappare applausi ed attirare l’interesse dei top club nei suoi confronti. Tra questi, c’è ovviamente l’Inter che non sembra aver più dubbi dal punto di vista tecnico intorno al calciatore, promosso a pieni voti alla sua prima stagione in Serie A.

Il club nerazzurro considera il fantasista argentino perfetto per il proprio sistema di gioco e lo ha già designato come principale obiettivo di mercato per la prossima estate. Nonostante il suo cartellino sia ancora sotto il controllo del Real Madrid, che oltre al 50% sulla futura rivendita detiene pure tre diverse clausole di recompra, l‘Inter ha buoni motivi per sperare.

Come riportato sulle pagine del Corriere dello Sport, per il club nerazzurro “esiste ance un canale preferenziale, grazie a Zanetti e al suo rapporto con il padre del giocatore”. Un’operazione che, per i motivi già citati, rimane complicatissima. Ma che non scoraggia del tutto i sogni dell’Inter, pronta finalmente a tornare ad investire pesantemente sul mercato dei giovani talenti come Nico Paz.