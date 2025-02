Cassano: “Fabregas allenerà grandi squadre. Occhio all’Inter”

Grande ammiratore di Simone Inzaghi, come ammesso in più interviste, con la vittoria dell’ultimo turno di campionato ai danni del Napoli Cesc Fabregas ha fatto un grandissimo favore al collega nerazzurro. Il suo Como sta sorprendendo in questa Serie A grazie ad un’idea di gioco ben precisa che rispecchia il coraggio, le ambizioni e la personalità del suo allenatore.

Un profilo che, secondo Antonio Cassano, in futuro potrebbe sedere proprio sulla panchina dell’Inter. Nonostante i piani del club nerazzurro vadano verso la riconferma di Inzaghi fino al giugno 2028, come raccontato in esclusiva da Passione Inter, l’ex attaccante ha lanciato questa clamorosa suggestione in occasione dell’ultima trasmissione di Viva el Futbol.

Queste le parole di Cassano su Fabregas: “Cesc è un predestinato ad allenare squadre clamorose. Occhio all’Inter per i prossimi mesi. Cesc va sulle orme di De Zerbi, Xabi Alonso, è madre natura che l’ha baciato prima come calciatore e poi come allenatore”.