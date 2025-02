ESCLUSIVA PI – L’Inter vuole il rinnovo di Inzaghi: trattativa avviata

Mancano ancora mesi decisivi per la stagione dell’Inter, ma i vertici del club sembrano avere già le idee chiare su quello che dovrà essere il futuro a livello sportivo. La rosa nerazzurra andrà rinnovata e ringiovanita, ma la continuità del progetto tecnico non è in discussione. E al centro di tutto sembra esserci ancora Simone Inzaghi.

Per questo motivo, come raccolto da la redazione di Passione Inter, i dirigenti avrebbero già iniziato le prime trattative per il rinnovo di contratto del tecnico, con un nuovo accordo che dovrebbe prolungare l’esperienza interista di Simone Inzaghi fino al 2028.

La stagione attuale è ancora nel vivo e diversi obiettivi sono ancora in ballo, pertanto si tratta per il momento solo di discorsi preliminari che potranno essere approfonditi meglio in futuro. Tuttavia, novità importanti potranno arrivare già a giugno, prima del Mondiale per Club, che costringerà l’Inter a programmare la stagione con largo anticipo.