Inter-Genoa: Obiettivo Riscatto a San Siro nella 26ª Giornata di Serie A

L’Inter si prepara a scendere in campo a San Siro sabato 22 febbraio alle 20:45 contro il Genoa per la 26ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta subita in casa della Juventus nell’ultimo turno, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a reagire per non perdere ulteriori punti nei confronti della capolista Napoli, impegnata in un’insidiosa trasferta contro il Como.

Il momento di forma dei nerazzurri non è dei migliori: nelle ultime due trasferte, l’Inter ha rimediato altrettante sconfitte, prima contro la Fiorentina e poi contro la Juventus, mostrando difficoltà nel concretizzare le occasioni da gol. Il match contro il Genoa rappresenta un’opportunità importante per tornare alla vittoria e rilanciare le ambizioni in campionato.

Storicamente, la sfida contro il Genoa non è mai stata semplice per l'Inter. Negli ultimi cinque precedenti tra le due squadre, i nerazzurri hanno ottenuto solo due vittorie, mentre i restanti tre incontri sono terminati in parità. Questo dato evidenzia come i grifoni siano un avversario ostico e difficile da affrontare, anche quando la differenza tecnica sulla carta sembra evidente. Per quanto riguarda la formazione, Simone Inzaghi non dovrebbe rischiare Thuram, alle prese ancora con problemi alla caviglia. In dubbio Carlos Augusto. In caso di forfait dell'attaccante francese, Taremi dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Entrambi gli attaccanti sono chiamati a ritrovare la via del gol: Lautaro non segna da tre giornate, mentre Taremi ha solo 1 gol in campionato realizzato alla 22a giornata in casa del Lecce su calcio di rigore. Inzaghi punta su di loro per sbloccare l'attacco nerazzurro e mettere in difficoltà la difesa del Genoa.

In difesa, ci sono due ballottaggi: Pavard è favorito su Bisseck, mentre Acerbi dovrebbe spuntarla su De Vrij. Il resto della formazione è confermato in blocco con Sommer tra i pali, Bastoni e Dumfries sugli esterni, e il trio di centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, considerati intoccabili per Inzaghi.