Infortunio Sommer: l’Inter ha DUE strade per il recupero

L’infortunio di Yann Sommer è arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Inter. Il portiere si è fratturato il pollice della mano destra in allenamento a causa di una pallonata e dovrà saltare diverse partite importanti: sicuramente lo scontro diretto con il Napoli, molto probabilmente anche gli ottavi di finale di Champions League.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, aggiungendo anche una riflessione su quale potrebbe essere la terapia scelta dall’Inter per curare la frattura dello svizzero. Ci sarebbero due strade: una terapia più conservativa e un intervento più diretto.

La prima consisterebbe nell’immobilizzazione del dito, aspettando che la frattura si rimargini da sola. L’altra, invece, prevederebbe un intervento, seppur molto leggero, per sanare subito la frattura. In ogni caso, entrambe le soluzioni non avrebbero effetto sulle tempistiche del recupero.