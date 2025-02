Ottavi Champions League: ecco perché è “meglio il Feyenoord” per l’Inter

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League renderà chiaro il calendario dell’Inter almeno fino alla sosta nazionali di marzo. I nerazzurri sono già certi di incontrare un avversario olandese in Europa, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, essere accoppiati con Feyenoord e PSV non sarebbe la stessa cosa.

In primis, perché la squadra di Rotterdam, pur avendo eliminato il Milan, si trova in un momento di instabilità: hanno perso Gimenez, l’attaccante titolare, e prima del doppio scontro con i rossoneri hanno esonerato l’allenatore. Tuttavia, c’è un altro motivo, che guarda più avanti nel percorso europeo.

Essere accoppiati con il Feyenoord vorrebbe dire evitare la parte di tabellone con il Real Madrid come potenziale avversario ai quarti di finale. Gli spagnoli, infatti, si trovano dallo stesso lato del PSV. Ci sarebbe comunque l’ipotesi Bayern Monaco, ma oggi i bavaresi sembrano una corazzata più affrontabile.

Va specificato, comunque, come Real e Bayern verranno accoppiate rispettivamente con una tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Per l’Inter, allora, potrebbe aprirsi anche lo scenario di una possibile vendetta contro le ultime due squadre a batterla in Europa. Prima, però, c’è da superare l’ostacolo olandese.