L’Inter super il Real Madrid: 15 milioni per il GIOIELLO classe 2007

Il prossimo mercato estivo che attende l’Inter presenterà una strategia diversa rispetto al passato. Questo perché c’è una volontà chiara da parte di Oaktree: ringiovanire la rosa e puntare su talenti in rampa di lancio, da valorizzare in casa. I dirigenti nerazzurri si starebbero muovendo proprio in questo senso.

Come riportato dal canale YouTube di calciomercato.it, infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a offrire almeno 15 milioni di euro per portarsi a casa il giovane centrocampista del River Plate, Franco Mastantuono.

L’Inter sarebbe pronta a inserirsi nella corsa e a superare il Real Madrid, defilatosi per via del rinnovo di contratto del gioiello classe 2007 (gli spagnoli volevano ingaggiarlo a parametro zero). Su di lui ci sarebbero anche alcuni club di Premier League, con i nerazzurri che vogliono anticipare la concorrenza, ma senza pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro.