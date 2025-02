TUTTO sui sorteggi degli ottavi di Champions League: regolamento e tabellone

Nella giornata di venerdì 21 febbraio alle ore 12 andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2024/25. Sarà un’estrazione molto importante perché non solo verrà così scoperta quale formazione affronterà l’Inter nel prossimo turno ma anche qualche sarà il potenziale cammino nei quarti, ovviamente nel caso in cui i nerazzurri dovessero passare.

Come noto, agli ottavi l’Inter prenderà una tra PSV e Feyenoord (ovvero le due formazioni che hanno eliminato rispettivamente Juventus e Milan) mentre l’altra incontrerà l’Arsenal.

Squadre qualificate agli ottavi di Champions League

TESTE DI SERIE:

Liverpool (ENG)

Barcellona (ESP)

Arsenal (ENG)

Inter (ITA)

Atlético (ESP)

Leverkusen (GER)

Lille (FRA)

Aston Villa (ENG)

NON TESTE DI SERIE:

Borussia Dortmund (GER)

Real Madrid (ESP)

Bayern München (GER)

PSV Eindhoven (NED)

PSG (FRA)

Benfica (POR)

Feyenoord (NED)

Club Brugge (BEL)

Il tabellone e il regolamento dei sorteggi di Champions League

Non ci sono particolari regole da seguire per lo svolgimento del sorteggio in quanto non ci sono più limitazioni geografiche o di altra natura. Le due coppie di squadre teste di serie e non teste di serie sono già state inoltre definite e quindi sarà un sorteggio privo di complicazioni.

Per l’Inter c’è da tenere a mente che se dovesse pescare il PSV negli eventuali quarti affronterebbe una tra Real Madrid, Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.

D’altro canto invece se dall’urna verrà estratto il Feyenoord come avversario dei nerazzurri, negli eventuali quarti affronterebbero una tra Bayern Monaco, Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.

The knockout bracket ahead of Friday's #UCLdraw 👀 pic.twitter.com/voAQys7uoI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2025

Le date della fase ad eliminazione diretta della Champions League

Ottavi: 4/5 & 11/12 marzo

Quarti: 8/9 & 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile & 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)

Orario e dove vedere in TV i sorteggi degli ottavi

Il sorteggio inizierà alle ore 12 della giornata di venerdì 21 febbraio nella consueta sala della UEFA a Nyon, in Svizzera. L’evento sarà visibile sia sulle piattaforme che trasmettono di solito le gare che in streaming gratuitamente.